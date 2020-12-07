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Haberler Spor Son dakika: A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri

Son dakika: A elemelerindeki rakipleri

A , elemelerinde karşılaşacağı rakipler belli oldu.

Son dakika: A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri

07.12.2020, 20:41 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020,21:20

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya ikinci torbadan katıldı. A Milli Takım G Grubunda yer aldı. A Milli Takım böylece 6 takımın yer aldığı grupta mücadele edecek.

A'dan E'ye kadar gruplar 5'li, F'den J'ye kadar gruplar 6'lı olacak

GRUPLAR

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan

B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan

E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechteinstein

AVRUPA ELEMELERİ FORMATI

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.

Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak.

Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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