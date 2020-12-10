  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor MHK’den sert cevap

’den sert cevap

F.Bahçe Başkanı ’un eleştirilerine Başkanı , “Hakemlerimizin baskı altına alınmasına izin vermeyiz” sözleriyle yanıt verdi.

MHK’den sert cevap
Giriş Tarihi: 10.12.2020

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Denizlispor maçı sonrası, "Türkiye'de ciddi bir hakem krizi var. Keşke Türkiye'de şampiyonlukların sadece saha içinde kazanılmadığı olgusunu değiştirebilsek" açıklamalarına Merkez Hakem Kurulu'ndan jet yanıt geldi. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, "Sezon başından beri, kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile, hakemlerimize çok açık bir şekilde 'ayar verme' çabası gözlemlemekteyiz. Kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz. Futbolun tüm aktörlerine çağrımız; artık her sezon başka başka sorunları perdeleme adına hep sergilenen bildiğimiz klasik stratejilerden vazgeçmeleridir. Maçlardan sonra sadece hakemlerin konuşulduğu, puan kaybı veya kazanımların sadece hakem yönetimlerinden kaynaklandığı algısı oluşturan tartışmaların son bulmasını arzu ediyoruz. Sadece işlerine odaklanıp, görevlerini yapmaya çalışan Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimize güveniyor, inanıyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHK’den sert cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA