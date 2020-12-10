MHK’den sert cevap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Denizlispor maçı sonrası, "Türkiye'de ciddi bir hakem krizi var. Keşke Türkiye'de şampiyonlukların sadece saha içinde kazanılmadığı olgusunu değiştirebilsek" açıklamalarına Merkez Hakem Kurulu'ndan jet yanıt geldi. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, "Sezon başından beri, kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile, hakemlerimize çok açık bir şekilde 'ayar verme' çabası gözlemlemekteyiz. Kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz. Futbolun tüm aktörlerine çağrımız; artık her sezon başka başka sorunları perdeleme adına hep sergilenen bildiğimiz klasik stratejilerden vazgeçmeleridir. Maçlardan sonra sadece hakemlerin konuşulduğu, puan kaybı veya kazanımların sadece hakem yönetimlerinden kaynaklandığı algısı oluşturan tartışmaların son bulmasını arzu ediyoruz. Sadece işlerine odaklanıp, görevlerini yapmaya çalışan Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimize güveniyor, inanıyor ve destekliyoruz" diye konuştu.