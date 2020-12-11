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Bu gece unutulmaz

PSG ve ’in ırkçılığa karşı gerçekleştirdiği tüm dünyada çok konuşuldu.

Bu gece unutulmaz
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Başakşehir arasında oynanan ve 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya karşı ırkçı sözleri sonrası önceki gece iki takımın saha içindeki protestosu tarihe geçti. Perc des Princes'te yaşanan "Irkçılığa hayır" protestosundaki görüntüler bir kez daha dünya gündemine oturdu. Futbolcuların orta sahada diz çöktüğü görüntü Şampiyonlar Ligi müziği bestelendiği ve kullanılmaya başlandığı günden bu yana ilk kez böyle çalındı. Bilindiği üzere ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Black Lives Matter" hareketi tüm dünyaya yayılmıştı. Şimdi gözler UEFA'ya çevrilirken hakem Coltescu ile kararın ne olacağı merakla bekleniyor.

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