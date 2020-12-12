İsrail oyunu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Sivasspor, ülkemize dönmek için gittiği Ben Gurion Havalimanı'nda şoka uğradı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatması üzerine Sivasspor havalimanında 4 saat mahsur kaldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri ve Dış İşleri Bakanlığı ile UEFA'nın da etiketlendiği paylaşımda "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor" denildi.



Futbolcular İsrail yetkililerinin zorluk çıkarmasına alkışlarla protesto ederken, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz İsrailli yetkililerinin art niyetli ve amaçlarının da kafileye eziyet etmek olduğunu söyledi. Otyakmaz, "Tel-Aviv Kulübünü de kınıyorum. İnsan biraz ilgilenir, çünkü biz onlara burada gayet iyi davrandık. Bizi saat 05.30'a kadar tuttular. Artık yeter, her seferinde böyle şeyler yapıyorlar. Çünkü bunlar sürekli art niyetli davranıyorlar. Tek hedefleri bize eziyet çektirmekti" dedi.

SİVAS'A NİHAYET ULAŞTILAR

Sivasspor kafilesi, dün sabah saat 06.30'da İsrail'den havalanan özel uçakla Sivas'a geldi. Kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak, saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Çok sayıda Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncumuz vardı. Takımı da zorlukla kurduk. Rakip karşısında istekli bir mücadele ortaya koyarak elimizden geleni yaptık fakat maalesef yenildik" diye konuştu.