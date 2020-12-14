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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi dev kulüplerin de yer aldığı 5. tur heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlıyor. Kupa heyecanı yine her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

14.12.2020, 09:44