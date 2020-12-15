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Haberler Spor Çaykur Rizespor - Eskişehirspor | CANLI

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Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşmalarda futbolseverler, seyir zevki yüksek maçlar izliyor. 'de son olarak 'yi mağlup eden , evinde 'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor | CANLI

15.12.2020, 15:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI YAYIN


RİZESPOR 11'İ: Tarık, Onur, Selim, Talbi, Alberk, Yasin, Jovancic, Tunay, Samudio, Mithat, Kemal
ESKİŞEHİRSPOR11'İ: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt, Erdal, Tolga, Furkan B., Furgan P., Onur, Alimi, Sholaja

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