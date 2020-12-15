Haberler Spor Çaykur Rizespor - Eskişehirspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşmalarda futbolseverler, seyir zevki yüksek maçlar izliyor. Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi mağlup eden Çaykur Rizespor, evinde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

15.12.2020, 15:25