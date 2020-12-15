Çaykur Rizespor - Eskişehirspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
RİZESPOR 11'İ: Tarık, Onur, Selim, Talbi, Alberk, Yasin, Jovancic, Tunay, Samudio, Mithat, Kemal
ESKİŞEHİRSPOR11'İ: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt, Erdal, Tolga, Furkan B., Furgan P., Onur, Alimi, Sholaja
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