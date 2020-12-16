Muhteşem ikili

Türk cimnastiğinin adını son yıllarda dünya çapında duyuran İzmirli sporcular, Mersin'de ev sahipliği yaptığımız Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize yine tarihi ilkler yaşattı. İzmir, takım halinde tarihte ilk kez Avrupa ikincisi olan ay-yıldızlıları ve şampiyonada tarihte ilk kez çifte altın alan İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan'ı bağrına bastı. 2 yıl önce ilk kez takım halinde finale çıkan milliler, İzmir'den İbrahim Çolak, ve Abdelrahman Elgamal'ın yer aldığı kadroyla bu kez tarihte ilk kez madalyaya uzanıp takım halinde ikinci oldu. Geçen yıl Almanya'daki dünya şampiyonasında ülkemize cimnastikte tarihte ilk dünya şampiyonluğunu getiren 25 yaşındaki milli sporcu İbrahim Çolak, Avrupa şampiyonasında bireysel finallerde halka aletinde ilk kez altın madalyayı boynuna takıp hem dünya, hem de Avrupa şampiyonu unvanını eline geçirdi.

İLKLERİ BAŞARDILAR

2016 Brezilya'da yapılan Rio Olimpiyatları'na giderek daha önce Cumhuriyet tarihinde Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda temsil eden erkek cimnastikçi olan 27 yaşındaki Ferhat Arıcan da şampiyonada paralel aletinde altın, kulplu beygirde de bronz madalya kazanıp yine gururumuz oldu.

GÖKTEKİN: ONLARLA GURUR DUYUYORUM



ARTİSTİK Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın İzmir-li Antrenörü Yılmaz Göktekin, gururlu olduğunu dile getir-di. Göktekin, "Hepimiz onur-luyuz, gururluyuz. Arslanla-rımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Yarış-ma öncesi stratejik bir deği-şiklik yaptık. O yüzden çok stresliydik. Yarışmadan önce bir sporcumuzun ayağında-ki sakatlık bizi tedirgin etti ama hep bir B planımız vardır. Arkadaşları onun yarışamaya-cağı aletlerle çok iyi mücadele etti. Artık ikinciliğe üzülür hale geldik. Takım halinde tarih-te ilk kez ikinci olduk. İki tane altın madalyamız geldi. Sırada şimdi olimpiyatlar var. Olim-piyatlardan önce bir Avrupa şampiyonası daha yapılacak. İnşallah olimpiyatlarda da çok iyi derece alacağımızı düşünü-yorum" şeklinde konuştu.



SAKATLIKTAN ZİRVEYE

TÜRKİYE'NİN cimnastikteki ilk dünya ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak, mart ayında ağır bir sakatlık geçirip ameliyat olduktan sonra müthiş bir geri dönüş yaptı. Geçen yıl Almanya'daki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halkada altın madalya kazanıp tarihe geçen milli sporcu İbrahim Çolak, mart ayında sağ omzundan ameliyat oldu. Aylar süren tedavi sürecinin ardından Avrupa şampiyonasıyla spora dönüş yapan cimnastikçi şampiyonluk unvanını da korudu.



OKULDA KEŞFEDİLDİ

TÜRK cimnastiğinin altın isimlerinden Ferhat Arıcan, 10 yaşında okulda tesadüfen keşfedildi. Hiçbir eğitim almadan okul bahçesinde ellerinin üzerinde amuda kalkan Ferhat, beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini farketmesiyle cimnastiğe yöneldi. Mersin'deki Avrupa şampiyonasında ülkemize ilk altın madalyalarını getiren ikiliden Ferhat, şimdiye kadar cimnastik literatürüne kendi adını taşıyan 3, İbrahim ise 1 hareket soktu. Ferhat başarılarının devamının geleceğini söyledi.