Emre Çolak Karagümrük’te

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük flaş bir hamle gerçekleştirerek Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. 2 sezon İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen Çolak, Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma'nın katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı. Kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Karagümrük kulübü yaptığı açıklamada "Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.