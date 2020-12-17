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Haberler Spor Emre Çolak Karagümrük’te

Karagümrük’te

Emre Çolak Karagümrük’te
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük flaş bir hamle gerçekleştirerek Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. 2 sezon İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen Çolak, Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma'nın katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı. Kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Karagümrük kulübü yaptığı açıklamada "Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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