Misli.com 3. Lig 1. grup ekiplerinden 1928 Bucaspor, ligin 14. haftasında yarın sahasında oynayacağı Edirne Belediyesi Paş Edirnespor müsabakası öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına PCR testi uyguladı. Sarı-lacivertli kulüp, yapılan testler sonucunda 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. İzmir temsilcisi, oyuncunun ev izolasyonuna alınarak tedavisine başladığını duyurdu.
1928 Bucaspor'da 1 pozitif vaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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