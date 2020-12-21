Horoz hayata döndü

YUKATEL Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında lider Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti, evinde ilk kez, ligde ise 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 8. dakikada Alanyaspor ceza sahasına yapılan ortada kaleci Marafona'nın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topla buluşan Rodallega'nın şutu ağlarla buluştu: 1-0. 16'da Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Marafona son anda topu köşeden kornere çeldi. 32'de Rodallega'nın defans hattının arkasına attığı pasla buluşan Sagal'ın şutu kaleyi bulmadı. 44'te Davidson'un ceza sahası dışından çektiği şutu Cenk son anda kornere çeldi. 59'da sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın yerden şutu yan direkten döndü. 70'te defansın arkasına sarkan Juanfran'ıon karşı karşıya pozisyonda şutunda açıyı kapatan kaleci Cenk gole engel oldu. 71'de ceza yayı önünde Salih'i düşüren Denizlisporlu Murawski, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 72'de Bakasetas'ın yerden kullandığı serbest vuruş kaleci Cenk'te kaldı. 90+6'da Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta çıktı, maç 1-0 bitti.



TARİHTEKİ 700. MAÇA ÇIKTILAR

SÜPER Lig'de son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile lider Aytemiz Alanyaspor'u karşı karşıya getiren maçta ev sahibi ekip lig tarihindeki 700'üncü randevusuna çıktı. Ege ekibi ile Akdeniz temsilcisi tarihlerinde 17. randevuda karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan son 5 maçta Alanyaspor 4 kez galip ayrılırken, 1 maçta ise kazanan taraf Denizlispor oldu.



PANTİLİMON KADRO DISI KALDI

DENİZLİSPOR'DA teknik direktör Yalçın Koşukavak, Kasımpaşa maçında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlılarda geçen hafta ilk 11'de başlayan Sacko ile Özer Alanyaspor'a karşı yedek soyundular. İki futbolcunun yerine Aissati ve Lopes ilk 11'de başlarken, sarı kart cezalısı Marvin Bakaloroz'un yerine ise orta alanda Mesanovic görev aldı. Kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Mathieu Dossevi, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç kadroya alınmadı. Pantılimon'un bel ağrısı çektiği için kadroya alınmadığı belirtildi. Üst üste ikinci kez ilk 11'de forma giyen Cenk Gönen, eski takımına karşı kaleyi korudu.

SEBAHATTİN ALP