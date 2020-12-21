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Haberler Spor Muğlaspor'da Tekin dönemi

'da Tekin dönemi

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 11 maçta tek galibiyetle düşme hattından çıkamayan 'da Egemen Urhan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirildi.

Muğlaspor'da Tekin dönemi

21.12.2020, 14:57

Tekin, Sıtkı Koçman Tesisleri'nde Başkan Erol Kapiz'in de katılımıyla düzenlenen törenle sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Atılan imza sonrası her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunan Tekin, daha sonra futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Tevfik Ata Tekin'in yardımcılıklarını Recep Seçkin ve Uğur Barut yapacak.

DHA

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