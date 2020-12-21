Muğlaspor'da Tekin dönemi

Tekin, Sıtkı Koçman Tesisleri'nde Başkan Erol Kapiz'in de katılımıyla düzenlenen törenle sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Atılan imza sonrası her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunan Tekin, daha sonra futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Tevfik Ata Tekin'in yardımcılıklarını Recep Seçkin ve Uğur Barut yapacak.



DHA