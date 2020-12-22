Alanyaspor’da dış saha krizi yaşandı

SÜPER Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, önceki gün oynanan Yukatel Denizlispor maçından 1-0 mağlup ayrılırken çıktığı son 3 deplasman maçının 3'ünden de eli boş döndü. Aytemiz Alanyaspor 8 golle ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen, son 3 deplasman maçında istediği skorları alamadı. Bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 4 gol gören Alanyaspor, rakip filelere sadece 1 gol atabildi. Alanya daha önce de G.Birliği ve Göztepe deplasmanlarında puan yüzü görememişti. Güney ekibi şimdi gözünü yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevirdi.