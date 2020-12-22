SÜPER Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, önceki gün oynanan Yukatel Denizlispor maçından 1-0 mağlup ayrılırken çıktığı son 3 deplasman maçının 3'ünden de eli boş döndü. Aytemiz Alanyaspor 8 golle ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen, son 3 deplasman maçında istediği skorları alamadı. Bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 4 gol gören Alanyaspor, rakip filelere sadece 1 gol atabildi. Alanya daha önce de G.Birliği ve Göztepe deplasmanlarında puan yüzü görememişti. Güney ekibi şimdi gözünü yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevirdi.
Alanyaspor’da dış saha krizi yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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