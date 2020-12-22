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Yabancılar uçurdu

Attığı 25 golle lige damga vuran Beşiktaş’ın 23 golü yabancı yıldızlarından geldi. Aboubakar 8 golle ilk sırada yer alıyor.

Yabancılar uçurdu
Giriş Tarihi: 22.12.2020

Süper Lig'de son 5 hafta elde ettiği 4 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, attığı 25 golle en golcü takım durumuna gelirken yabancı oyuncuların katkısı en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kara Kartal'ın 25 golünden 23'ü yabancı yıldızlardan gelirken sadece 2 golü yerliler kaydetti. Aboubakar attığı 8 golle takımının ve ligin en golcü ismi haline gelirken, Cyle Larin fileleri 5 defa havalandırdı. Atiba Hutchinson 3 golle takımına katkı verirken, Mensah 2 kez gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca N'Sakala, N'Koudou, Domagoj Vida, ile kadro dışı kalan Tyler Boyd ve Lens ligde birer gol kaydetti

SADECE NECİP VE GÖKHAN
Takımın yerli isimlerinden sadece Necip Uysal ve Gökhan Töre tabelayı değiştirirken 11 oyuncu ligdeki 12 maçta gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde son 5 sezonun en golcü performansını gösterdi. Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunun 12 maçlık bölümünde 24 gol atarken, bir sonraki sezon 19, 2018-2019'da 20 ve geçen sezon 15 gol atmıştı.

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