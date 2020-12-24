Horoz’dan baskın

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor BŞB'yi 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. 1. dakikada Erzurum atağında Sisokko ortaladı, Gomes dokunamadı. 9'da Sagal'ın sert vuruşunda kaleci Kayacan topu kornere tokatladı. 10'da bu kez Lopes uzaklardan şansını denedi sonuç gelmedi. 22'de Sadiku'nun şutunu kaleci Cenk çıkardı. 35'te Bakalorz'un pasında Rodallega topu düzeltip plaseledi: 0-1. 45+2'de bu kez Bakalorz uzaklardan şansını denedi, köşeye giden topu kaleci Kayacan son anda güçlükle önledi, devre 1-0 sona erdi.55. dakikada Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada soldan Sagal'ın ortasında Rodallega meşin yuvarlağı kontrol edip harika vurdu: 0-2. 65'te kullanılan köşe atışında Hasan'ın kafa vuruşu yan direkten döndü. 69'da İbrahim'in pasında Emrah Başsan harika vurdu: 1-2. 71'de Gomes düzeltip vurdu, kaleci Hüseyin uçarak kurtardı. 76'da Sagal'ın aşırtma vuruşu üstten dışarı gitti. 85'te Rodallega fırsattan yararlanamadı. 86'da Novikovas ceza alanı dışından sert vurdu ancak top direkten geri döndü. Maç 2-1 sona erdi.



KOŞUKAVAK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor'da teknik patron Yalçın Koşukavak, Alanyaspor maçına göre kadorda iki değişiklik yaptı. Koşukavak, cezalı Radoslaw Murawski'nin yerine Marvin Bakalorz'u sahaya sürdü, hücumda Muris Mesanovic'i yedek kulübesine çekti, Hadi Sacko'ya şans verdi. İyileşen Mathieu Dossevi yedek kulübesinde otururken, yeşil-siyahlılarda tedavileri devam eden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Neven Subotic kafilede yer almadı. Yukatel Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı. Erzurum BŞB maçının 40. dakikasında kendini yere bırakan kaleci Cenk Gönen maça devam edemedi. Yeşil-siyahlı takımda, kaleye 3. file bekçisi Hüseyin Altıntaş geçti. 26 yaşındaki file bekçisi bu sezon ilk kez görev yaptı.