Barış Şimşek’e ceza yolda

FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, Fenerbahçe-Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan hakem Bahattin Şimşek'in, ciddi bir dinlendirme cezası alacağını söyledi. Kartal, "Bir hakem iyi diye üç günde bir maç veremezsiniz. Üç günde bir maç verdiğinizde diğer maçtaki performansını ararsınız. Bahattin Şimşek, vasat bir maç idare etti ama bunda asıl sebep atama hatası. Ciddi bir dinlendirme gelecek hakeme. Yazık olacak" diye konuştu.

DİĞER