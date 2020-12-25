  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Barış Şimşek’e ceza yolda

’e ceza yolda

Barış Şimşek’e ceza yolda

25.12.2020

FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, Fenerbahçe-Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan hakem Bahattin Şimşek'in, ciddi bir dinlendirme cezası alacağını söyledi. Kartal, "Bir hakem iyi diye üç günde bir maç veremezsiniz. Üç günde bir maç verdiğinizde diğer maçtaki performansını ararsınız. Bahattin Şimşek, vasat bir maç idare etti ama bunda asıl sebep atama hatası. Ciddi bir dinlendirme gelecek hakeme. Yazık olacak" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barış Şimşek’e ceza yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.