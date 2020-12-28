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G.Antep doludizgin

Son haftaların formda ekibi G.Antep FK, dün zirve mücadelesi veren Aytemiz ’u da mağlup ederek müthiş serisini sürdürdü.

G.Antep doludizgin

28.12.2020

SÜPER Lig'in flaş ekibi Gaziantep FK, dün sahasında güçlü rakibi Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti: 3-1. 9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar giren Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek filelerle buluştu: 1-0. 26. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson, önünü boşaltıp şutunu çekti, savunmadan seken ve yan direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-1. 30'da Dicko'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas, kafayla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Muhammet Demir'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

MAXİM SAHNE ALDI
61. dakikada Mirallas'ın pasında ceza sahasına giren Maxim'in vuruşunda skor 3-1'e geldi. 69'da Alanyaspor'un kullandığı kornerde kaleci Günay topa müdahale etti. İkinci kez kaleye yönelen top direkten dönüp Günay'da kaldı. Maç 3-1 sona erdi.

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