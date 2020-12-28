G.Antep doludizgin

SÜPER Lig'in flaş ekibi Gaziantep FK, dün sahasında güçlü rakibi Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti: 3-1. 9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar giren Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek filelerle buluştu: 1-0. 26. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson, önünü boşaltıp şutunu çekti, savunmadan seken ve yan direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-1. 30'da Dicko'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas, kafayla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Muhammet Demir'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

MAXİM SAHNE ALDI

61. dakikada Mirallas'ın pasında ceza sahasına giren Maxim'in vuruşunda skor 3-1'e geldi. 69'da Alanyaspor'un kullandığı kornerde kaleci Günay topa müdahale etti. İkinci kez kaleye yönelen top direkten dönüp Günay'da kaldı. Maç 3-1 sona erdi.