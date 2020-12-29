Akhisar’ı korku sardı

TFF 1. Lig'de art arda 6. yenilgisini evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak alan, transfer yasaklısı kadrosunda kalan as futbolcularını kaybetmeyi de sürdüren Akhisarspor, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Süper Lig'den 2019'da düştükten sonra geçen yıl şampiyonluk hedefini Play-Off'ta ıskalayan yeşil-siyahlılar, bu sezon altyapı takviyeli kadrosuyla umduğunu bulamadı. Ligde 15 maçta yalnız 3 galibiyet alabilen, 8 kez sahadan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Menemenspor maçını rakip 6 yabancı oynattığı için hükmen kazanacak Adanaspor'un puanları tabloya eklendiğinde düşme hattına gerileyecek. Sezon başında transfer yasaklısı kadrosundan 13 as futbolcuyu kaybeden, geçtiğimiz haftalarda Bjarnason'un da ayrıldığı yeşil-siyahlılarda takıma son veda eden isim Rotman oldu.

ÇEKDAR VE KADİR CEZALI

ROTMAN, Giresun maçı sonrası kulüpten ayrıldı. Devrenin son maçında cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacak, 11 Ocak'ta da Adanaspor'la erteleme sınavına çıkacak Akhisar'da Kadir Keleş ve Çekdar Orhan da cezalı duruma düştü. Akigo'da, cezaları biten Vrsajevic ile Hadzic ise takıma dönüyor.

KENAN MOLLA