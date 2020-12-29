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’un bombacısı

Somaspor’un bombacısı

29.12.2020

3. Lig 3. Grup'ta evinde Osmaniyespor FK'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alan ve liderlik koltuğunu geri alan Somaspor'da, takım kaptanı Nurettin Çağlar attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış topluyor. Osmaniye karşısında atılan 3 golün ikisinde asist yapan, bir penaltı aldırıp bir de gole imza atan Nurettin, Siyah İnciler'i sırtlıyor. Korona virüse yakalanmasının ardından 20 gün sahalardan uzak kalan Nurettin, ilk olarak geçen hafta Altındağspor maçında forma giydi ve o maçta takımının 4. golüne imza attı. Osmaniyespor FK maçında takımına sağladığı katkı ile, "Gemisini kurtaran kaptan" olan Nurettin, 11 karşılaşmada attığı 7 golle dikkat çekti.

FORVETLERİN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR
SOMASPOR'DA, eksikler can sıkıyor. Osmaniye maçında sarı kart gören Oğuzhan Yıldırım cezalı duruma düştü. Siyah İnciler'de, sarı kart sınırında Özcan Aydın, Onur Ulaş ve Umut Koray Öz yer alıyor. Siyah-beyazlıların iki forveti Umut Koray Öz ve Emre Tekin Pınar'ın sakatlıkları sürüyor.

SERVET SARUN

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