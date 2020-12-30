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Haberler Spor Halterde Çakmak’tan V dünya rekoru geldi

Halterde Çakmak’tan V dünya rekoru geldi

Halterde Çakmak’tan V dünya rekoru geldi

30.12.2020

Halter silkmede 1 saat içinde 6 bin 650 kilogram kaldıran sporcu Tolga Çakmak, Guiness Dünya Rekorlar Kitabın'a geçti. Daha önce halter koparmada 1 saat içinde 7 bin 60 kilogramı kaldırarak rekor kıran Tolga Çakmak, rekorlarına yenisini ekledi. Çakmak, "Bu dünya rekorunun hazırlıklarına 2 yıldır yorucu tempo ile başladık. Kendi antrenörlüğümü yaptım. Kendi antrenman sistemleriyle piyasada olmayan bir biçimde çalışmalar yaparak her gün hız antrenmanı güç antrenmanı günün değişik saatlerinde yaptık. Bu rekor halterde silkme rekoru. Daha önce bunu Amerikan ve İngiliz sporcular denemiş ve yapamamıştır" dedi.

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