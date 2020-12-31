Turgutlu tam gaz

TURGUTLUSPOR evinde konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u Koray'ın attığı iki golle 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 21'de Marvin'in ortasında ceza alanında topla buluşan Koray, Burak'ı gördü. Burak'ın sert şutunu savunmada Onur çizgiden çıkardı. Dönen topta Haşim'in kafa vuruşu direkten döndü ve top Mithat'ın önünde kaldı. Mithat'ın vuruşunu yine Onur çizgeden çıkardı. 41'de Marvin'in ortasında Koray'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 62'de Burak'ın savunmanın arkasında harika ara pasında Koray'ın müthiş aşırtma vuruşu kalecinin üzerinden ağlara gitti: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.

İLKER UYAR