İzmir filesinde milli gurur

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürürken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkas Spor ve Altekma, A Milli Takım'a toplam 5 oyuncu göndermenin gururunu yaşıyor. Arkasspor'da altyapıdan yetişen 18 yaşındaki pasör çaprazı Efe Mandıracı ve smaçör Yiğit Gülmezoğlu'nun yanı sıra takımdaki ikinci sezonunu geçiren smaçör Burak Güngör, ay-yıldızlı takımın İstanbul kampına katıldı.

'ŞAMPİYONAYA GİDECEĞİZ'

Arkasspor Yardımcı Antrenörü Atilla Öztire de milli takımda görev alıyor. Altekma'da ise Fenerbahçe'den kiralanan pasör Arda Bostan ile orta oyuncu Ahmet Tümer, A Milli Takım'a seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Milli oyuncu Burak Güngör, zorlu bir lig sürecini geride bıraktıklarını belirterek, "Önümüzde çok önemli bir turnuva var. Şampiyonaya mutlaka gideceğiz" dedi.