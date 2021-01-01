Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürürken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkas Spor ve Altekma, A Milli Takım'a toplam 5 oyuncu göndermenin gururunu yaşıyor. Arkasspor'da altyapıdan yetişen 18 yaşındaki pasör çaprazı Efe Mandıracı ve smaçör Yiğit Gülmezoğlu'nun yanı sıra takımdaki ikinci sezonunu geçiren smaçör Burak Güngör, ay-yıldızlı takımın İstanbul kampına katıldı.
'ŞAMPİYONAYA GİDECEĞİZ'
Arkasspor Yardımcı Antrenörü Atilla Öztire de milli takımda görev alıyor. Altekma'da ise Fenerbahçe'den kiralanan pasör Arda Bostan ile orta oyuncu Ahmet Tümer, A Milli Takım'a seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Milli oyuncu Burak Güngör, zorlu bir lig sürecini geride bıraktıklarını belirterek, "Önümüzde çok önemli bir turnuva var. Şampiyonaya mutlaka gideceğiz" dedi.
İzmir filesinde milli gurur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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