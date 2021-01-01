Koşukavak’tan takviye talebi

YUKATEL Denizlispor'da kadro derinliğinden yakınan teknik direktör Yalçın Koşukavak, yönetimden takviye istedi. Koşukavak, "Transferde sayı olarak net bir şey söyleyemem. Ama elinize kağıt kalem aldığınızda sayıyı bulursunuz" dedi. Koşukavak, sakatlıklar nedeniyle kadronun dar olmasından kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını, yönetim kurulunun konuyla ilgili çalışma yaptığını açıkladı. Koşukavak, "Çok acil bir şeyler yapmamız gerekiyor ki sahaya çıktığımız kadronun gücü olsun. Yönetimle sık sık görüşmeler yapıyoruz"