Akhisarspor tatsız tuzsuz

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de ilk devrenin son maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu, üst üste 7. yenilgisini alıp küme düşme potasına çakılıp kaldı. 10. dakikada Alaaddin'in pasını alan Batuhan ceza yayı üzerinden sol ayağıyla harika vurdu, kaleci Lukac'ı avladı: 1-0. 21'de Ercan'ın sol kanattan açtığı orta, Akhisarspor savunmasına çarparak kaleye yöneldi ve üst ağlarda kaldı. 27'de Vrsajevic'in savunma arkasına attığı uzun topta Hadzic, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi ve topu kornere çeldi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

UMDUĞUNU BULAMADI

65. dakikada Gökhan son çizgiye indiği pozisyonda kaleci Lukac'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. 66'da penaltı noktasının başına gelen Sow'un şutu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu Bentley tamamlamak isterken top Akhisar savunmasına çarpıp, tehlikeli bölgeden uzaklaştı. 69'da Çekdar'ın pasını alan Musa Nizam ceza sahası çizgisinin metrelerce gerisinden çektiği sert şutta topu filelerle buluşturdu: 1-1. 83'te Bentley'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sow'un şutunda top filelerle buluştu: 2-1. 90+3'te Musa Nizam'ın kullandığı serbest vuruşta topu kaleci kontrol etti, maç 2-1 sona erdi.

DİLSÖZ'DEN MECBURİ DEĞİŞİM

Akhisarspor'da teknik patron Mesut Dilsöz, geçen haftaki Giresunspor maçı kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Dilsöz, cezalı Kadir Keleş'in yerine cezası biten Avdija Vrsajevic'i, sözleşmesini fesheden Rajko Rotman'ın yerine Göksu Mutlu'yu ve hücumda Mert Efe Çölbeyi'nin yerine de yine cezası sona eren Irfan Hadzic'i oynattı. Yeşil-siyahlılarda, sözleşmesini fesheden Elmar Bjarnason'un yanı sıra sakatlıkları süren Bertuğ Bayar ve Hasan Ali Adıgüzel kadroda yer almadı. Genç Oğuzhan Kesgin 20 kişilik kadroya alındı. Bereket Sigorta Ümraniyespor'da ise ligde son oynadığı Altay müsabakasından farklı olarak Gomis'in yerine Batuhan, Bentley'in yerine Zivkovic ile ilk 11'de sahaya çıktı.

ALİ KAAN VE TAHA KAHROLDU

Akhisarspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında iki oyuncusunu daha kaybetti. Yeşil-siyahlı takımda, Taha Yalçıner ve Ali Kaan Güneren gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu, TFF 1. Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 24 Ocak'ta Tuzlaspor deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



KENAN MOLLA