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Haberler Spor Bandırmaspor - Altay CANLI ANLATIM

- Altay CANLI ANLATIM

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda 'la oynadığı erteleme maçını 1-0 kazanarak averajla liderliğe yükselen Altay, ilk yarının son maçında Royal Hastanesi 'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Bandırmaspor - Altay CANLI ANLATIM

03.01.2021, 13:34

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı Emre Malok yönetiyor. Altay'da golcü Armand Gnanduillet'in ardından takımdan ayrılan kaleci Burak ve Anton Putsila'nın yanı sıra sakatlığı süren Harun kadroda yer almayacak.

Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan 32 puanlı İzmir temsilcisi, 3'te 3 yapan 21 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "Devre arasına 35 puanla girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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