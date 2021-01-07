Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

MESUT ÖZİL TRANSFERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Koç'un son iki gündür spor kamuoyunu meşgul eden gerçekleşmesi an meselesi olan Mesut Özil'in transferiyle ilgili konuştukları öğrenildi.