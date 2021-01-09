Mesut Özil geliyor

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Özil'in bugün İstanbul'a gelerek 3.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 32 yaşındaki on numaranın Fenerbahçe'den alacağı rakam da belli oldu. Özil, Fenerbahçe'den 3 milyon Euro yıllık ücret alacak. Arsenal'de yarım sezonda 7.5 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncu, bu sezon 6 ay için F.Bahçe'den 1.5 milyon Euro alacak. Kalan 6 milyon Euro'yu ise İngiliz kulübü karşılayacak. Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt ise kafaları karıştırdı.

KİMSEYLE ANLAŞMADIK!

Mesut'un DC United ile sözleşme imzalaması durumunda yüklü bir miktar menajerlik ücreti ve Özil'in kendi giyim firması olan M10'un buradaki pazar payından gelir elde edecek olan menajer Erkut Söğüt'ün bu sebeplerden dolayı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakmadığı iddia edildi. Söğüt konu ile ilgili, "Şu an herhangi bir kulüple anlaşmadık. Önümüzdeki 10 günde süreç netleşir" dedi.



YENİ PAYLAŞIMINA BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'ye transferi imza aşamasına gelen Mesut Özil'den sarılacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndan eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, dün de İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. Mesut'un bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı. Mesut Özil, paylaşımında Gazali'nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına da yer verdi.