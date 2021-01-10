Bergama evinde Muğla gurbette

3. Lig 4. Grup'ta evinde son sıradaki Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Bergama Belediyespor, bugün 13. hafta erteleme maçında zirve takipçisi Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Kayseri Bölgesi'nden Ramazan Haymana. Teknik direktör Behram Üstün, "Sultanbeyli galibiyetiyle moral depoladık. Üst sıralara tırmanmak için seriyi sürdürmek zorundayız" dedi. Son 3 maçını kaybettiği ligde 5 haftadır gol atamayan ve 7 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen düşme hattındaki Muğlaspor, deplasmanda kendisi gibi ateş hattında yer alan Kozanspor FK'yla kozlarını paylaşacak. İsmet Atlı Stadı'ndaki 10. hafta erteleme mücadelesi aynı saatte başlayacak.