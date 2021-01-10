Hatayspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında lider Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına çıktı.
İLK 11'LER
Hatayspor: Akın, Popov, Pablo, Billong, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Traore, Akintole, Boupendza
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
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