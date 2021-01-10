Haberler Spor Hatayspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Hatayspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında lider Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına çıktı. Son 5 lig maçını kazanan Kartal, çıkışını sürdürmek ve liderliği bırakmamak istiyor. Ev sahibi Hatayspor ise Gençlerbirliği mağlubiyetini unutturmanın peşinde. Haberimizden canlı anlatım olarak maçı takip edebilirsiniz.

10.01.2021, 19:09