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Haberler Spor Hatayspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

- Beşiktaş | CANLI ANLATIM

'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında lider Beşiktaş, deplasmanına çıktı. Son 5 lig maçını kazanan Kartal, çıkışını sürdürmek ve liderliği bırakmamak istiyor. Ev sahibi Hatayspor ise mağlubiyetini unutturmanın peşinde. Haberimizden canlı anlatım olarak maçı takip edebilirsiniz.

Hatayspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

10.01.2021, 19:09

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında lider Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına çıktı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Popov, Pablo, Billong, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Traore, Akintole, Boupendza

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

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