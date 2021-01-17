Muğlaspor’da Akbulut dönemi

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta sezona Egemen Urhan'la başlayan ve ilk yarının son 5 haftasında da Tevfik Ata Tekin'i göreve getiren Muğlaspor'da yeni teknik direktör Mehmet Akbulut oldu. Son olarak Muğlaspor'la aynı grupta bulunan Alanya Kestelspor'u çalıştıran Akbulut, Muğla'ya gelerek sözleşme imzaladı. Akbulut'un yardımcılıklarını Çetin Demir ve Nuri İhsan Erdoğan yapacak. Yeşil beyazlılar, ilk 11 maçta Egemen Urhan yönetiminde 1 galibiyet 5 beraberlikle 8 puan topladı. Daha sonra göreve gelen Tevfik Ata Tekin'le 5 maça çıkan Muğlaspor, bu maçlardan hiç puan çıkaramadı. Muğlaspor grupta 8 puanla, aynı puana sahip Sultanbeyli Belediyespor'un önünde 16. sırada yer alıyor.

ADEM ÜLKER