Horoz’a transfer yasağı

YUKATEL Denizlispor transfer yasağı şokuyla sarsıldı. Yeşil-siyahlılarda geçen sezon kaleyi koruyan Adam Stachowiak'ın alacakları nedeniyle kulübe transfer yasağı geldi. Mali açıdan zor günler geçirip Hatayspor maçı öncesi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle futbolcuların son antrenmana çıkmadığı, kampı da boykot ettikleri Horoz'da transfer yasağının da gelmesi moralleri iyice bozdu. Yeşil-siyahlı yönetimin, kulübü FIFA'ya şikayet eden Polonyalı file bekçisi Stachowiak'a 127 bin Euro borcu bulunduğu açıklandı. Başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, transfer yasağını en kısa sürede kaldıracaklarını belirtti. Cinkaya, "Transfer yasağı son anda Adam Stachowiak'tan geldi. Kendisine 127 bin Euro tutarında para ödenecek. Onu da hemen yatırıp transfer yasağını kaldıracağız. Mutlaka takıma takviyeler yapacağız. İki oyuncumuzla anlaştık. Önümüzdeki hafta isimleri açıklayacağız. Takviye mutlaka olacak, hatta iki oyuncumuz şu an uçakta" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP