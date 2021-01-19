İrfan Can tamam

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da yönetim, daha önce gündemine aldığı Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirdi. Sarıkırmızılı ekibin İrfan Can Kahveci için 6 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay verme karşılığında Medipol Başakşehir ile anlaştığı açıklandı.



CENGİZ'DEN SIKI PAZARLIK

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son pürüzleri de giderdiği öğrenildi. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun da Instagram hesabından teknik direktör Fatih Terim'i takip etmeye başlaması, bu transferin artık bittiği yorumlarına neden oldu.



EDİN VİSCA'YA DA TALİPLER

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ayrıca Medipol Başakşehir'in bir başka yıldızı Edin Visca için de Göksel Gümüşdağ'la pazarlık yaptığı belirtildi. 11 sezondur Başakşehir'de forma giyen Visca için de Göksel Gümüşdağ'ın para artı bir oyuncu istediği gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Edin Visca'ya karşılık verilecek oyuncuları belirlemeye çalıştığı öğrenildi. Boşnak yıldız Edin Visca transferinin de bu hafta içinde netleşeceği ve tarafların son noktayı koyacağı açıklandı.