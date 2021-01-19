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Haberler Spor Yalıkavakspor’da büyük sevinç var

Yalıkavakspor’da büyük sevinç var

Yalıkavakspor’da büyük sevinç var

19.1.2021

HENTBOL EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında evinde 39-30 mağlup ettiği Muratpaşa Belediyespor'u deplasmanda da 28-26 yenen Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. İki karşılaşmada da Muratpaşa Belediyespor'u mağlup eden Bodrum ekibi büyük sevinç yaşadı. Tur atlayan Yalıkavakspor'un çeyrek finaldeki rakibi bugün çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Bodrum ekibi Avrupa Kupası'nda daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u elemişti. Ligde, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası'nda toplam 16 maç oynayan ancak hiç yenilgi yüzü görmeyen Yalıkavakspor'da yüzler gülüyor.

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