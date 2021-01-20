Filede mesai

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkas Spor ve Altekma bugün deplasmanda erteleme maçlarına çıkacak. Zirve yarışı veren Arkas Spor, 15. hafta erteleme mücadelesinde alt sıralardan kurtulmak isteyen Haliliye Belediyespor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti. Uğur Özden, "Zor bir deplasmanda mücadele edeceğiz. Ancak İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam. Ekibimize başarılar diliyorum. Kazanan taraf olacağız" ifadelerini kullandı.

MATMERİÇLİ: KAZANACAĞIZ

Altekma ise 21. hafta erteleme maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Haldun Alagaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma da saat 14.00'te başlayacak. Antrenör Levent Matmeriçli, "Rakibimizin gücünü çok iyi biliyoruz. Ancak İstanbul deplasmanından da galibiyetle döneceğiz. Sahada çok iyi mücadele edeceğiz ve gücümüzü göstereceğiz. Sezonu iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz" dedi.