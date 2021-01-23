Aydın BSB. zafer pesinde

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 25. hafta mücadelesinde bugün Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak. Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Aydın BŞB, ligde 24 karşılaşmada 14 galibiyet, 10 yenilgi sonucu topladığı 38 puanla 7. sırada bulunurken, Nilüfer Belediyespor ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Ege ekibi ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. Aydın BŞB. rövanş niteliğindeki randevuyu bu kez kazanmayı hedefliyor.