ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Potanın iki İzmirli ekibi Aliağa Petkim ve Pınar KSK'nin yarın ENKA Spor Salonu'nda oynayacağı mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Ligde son 9 maçını kazanan yeşil-kırmızılı ekip zirve yolundaki mücadelede bu maçı da kayıpsız atlatmanın planlarını yaparken Petkim ise Afyon Bld. yenilgisini telafi etmeyi hedefliyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadeleyi 97-80'lik skorla Pınar KSK kazanmıştı.

İSTANBUL'DA KAPIŞMA GÜNÜ

ING Basketbol Süper Ligi'nde bir derbi heyecanı ise bugün İstanbul'da yaşanacak. Beşiktaş Icrypex, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 15.15'te başlayacak maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde iyi bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, haftaya 7. sırada girdi. Sıkıntılı bir sezon yaşayan ve son olarak Ekrem Memnun'un takımın başına geçtiği sarıkırmızılılar ise geçen süreçte 6 galibiyet, 11 yenilgiyle ligde 13. sırada yer aldı.