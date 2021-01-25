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Haberler Spor Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!

Başakşehir ile arasındaki Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!

Son dakika: 'in son şampiyonu Başakşehir ile 'nın son sahibi arasında oynanacak Süper Kupa Finali, 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak. , mücadeleyi 'nun yöneteceğini açıkladı.

Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!

25.01.2021, 09:37

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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