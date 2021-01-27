Sivasspor’dan Bolasie hamlesi

ARA transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Premier Lig takımlarından Everton forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Yannick Bolasie için temasa geçti. İlk olarak menajer aracılığıyla bir ön görüşme yapan Sivasspor, deneyimli oyuncu Bolasie'i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Everton forması ile toplamda 25 maça çıkan 31 yaşındaki Kongolu futbolcu 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise forma şansı bulamadı.