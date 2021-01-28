Arkas Spor yara aldı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arkasspor, 13. hafta erteleme maçında konuk ettiği Halkbank'a 3-1 yenildi. İzmir ekibi çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kaybetti ve 1-0 yenik duruma düştü. 2. sette toparlanan Arkas Spor setin son bölümlerinde hata yapınca bu setten de 25-21 mağlup ayrıldı. Üçüncü sette ise oyuna ağırlığını koyan Arkas, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın son setinde ise büyük heyecan vardı. Bu sette de basit hatalar yapan İzmir temsilcisi Arkas, seti 25-23 maçı da 3-1 kaybetti.