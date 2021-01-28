Pınar Karşıyaka turladı

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Bilbao Basket'i 85-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını Play-Ooff grup aşamasına yazdırdı. İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada konuk ekip, Jenkins ve Kljajic'le etkili olsa da Pınar Karşıyaka ilk periyodu 20-19 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında 21-20 üstünlük kuran rakibi karşısında özellikle Morgan'ın etkili oyunuyla 14-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: 34-21.

ARADAKİ FAKRI KORUMAYI BİLDİ

Aradaki farkı 15 sayıya (39-24) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip devreyi 44-30 önde bitirdi. Üçüncü periyotta M'Baye ve Morgan'ın sayılarıyla 25. dakikada farkı 19 sayıya kadar (59-40) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 25 sayı farkla 71-46 üstün tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, rakibinin farkı azaltmasına rağmen müsabakayı 85-76 kazandı.



M'BAYE YILDIZLAŞTI

Pınar Karşıyaka'nın yıldız oyuncusu M'Baye takımını sırtlamaya devam ediyor. Yeşil-kırmızılıların sezon başında takıma kattığı yıldız ismi, Bilbao Basket önünde de takımını sırtladı ve takımın bir üst tura adını yazdırmasına büyük yardımda bulundu. M'Baye karşılaşmada 23 sayı atarak skor yükünü çekti. İzmir temsilcisinde M'Baye dışında Morgan'da 20 sayı kaydederek galibiyete büyük yardımda bulundu. Kaf-Kaf'ta Taylor 13, Mahir 8, Onuralp 6, Henry 5, Semih Erden 3, Yunus 3, ve Kennedy 1 sayıyla oynadılar.



ÜÇ TEMSİLCİMİZ ÜST TURA ÇIKTI

Türkiye'yi temsil eden 5 takımdan TOFAŞ, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka'nın bir üst tura yükseldiği organizasyonda, Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray ise grup aşamasında elendi. Play- Off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler "Sekizli Final'e yükselecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak. Play-off aşaması 2-3 Mart'taki müsabakalarla başlayacak.