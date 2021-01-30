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Haberler Spor Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 2

: 0 - : 2

. Lig’in 19. hafta müsabakasında , sahasında 'a 2-0 mağlup oldu.

Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 2
İHA

30.01.2021, 21:57

Maçtan dakikalar
15. dakikada ani gelişen Tuzlaspor atağında Pucko'nun ortasında bomboş durumda Cajic, topa vuramayınca Tuzlaspor mutlak bir golden oldu.
25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Anıl Taşdemir'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
38. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Matej Pucko'nun sert şutu defansa çarparak Vukovic'in üstünden ağlarla buluştu. 0-1
72. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Doğa'nın pası ile ceza sahasına giren İbrahim Halil'in sert şutunu İsmail kornere çeldi..
83. dakikada Truam ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alan Lima Carius, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

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