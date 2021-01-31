Bodrumspor’da imzalar konustu

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrumspor, 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı. Başakşehir'den 20 yaşındaki forvet Enes Karakuş, Menemenspor'dan 20 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Murat Elkatmış, Turgutluspor'dan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Özdamar ve 17 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Metin Türk yeşil-beyazlılara katıldı. Muğlaspor Başkanı Rıza Karakaya, "Hedefimiz Play-Off. Takımımız iyi futbol oynuyor. Ben o hedefi de gerçekleştireceklerine eminim. İnşallah kadromuzu genişletip örnek bir ekip yaratacağız. Güzel futbolcular yetiştireceğiz. Bodrumspor'a güvenenleri de hiçbir zaman mahçup etmeyeceğiz" dedi.

■ ADEM ÜLKER