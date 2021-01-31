  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bodrumspor’da imzalar konustu

Bodrumspor’da imzalar konustu

Bodrumspor’da imzalar konustu

31.1.2021

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrumspor, 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı. Başakşehir'den 20 yaşındaki forvet Enes Karakuş, Menemenspor'dan 20 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Murat Elkatmış, Turgutluspor'dan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Özdamar ve 17 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Metin Türk yeşil-beyazlılara katıldı. Muğlaspor Başkanı Rıza Karakaya, "Hedefimiz Play-Off. Takımımız iyi futbol oynuyor. Ben o hedefi de gerçekleştireceklerine eminim. İnşallah kadromuzu genişletip örnek bir ekip yaratacağız. Güzel futbolcular yetiştireceğiz. Bodrumspor'a güvenenleri de hiçbir zaman mahçup etmeyeceğiz" dedi.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrumspor’da imzalar konustu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.