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Fethiye kayıp

Fethiye kayıp

31.1.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak büyük bir yara aldı. 71-68. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Motum ve Jefferson'ın sayılarıyla ilk çeyreği 27-15 önde geçti. İkinci çeyrekte fiziksel mücadele artarken baş baş bir oyuna sahne oldu. Farkın tek hanelere indiği 6:43'te Jefferson ve Trice'ın sayılarıyla çift haneli farkı koruyan G.saray, soyunma odasına 43-32 önde gittik. Üçüncü periyotta 6:25'te 5-0'lık seriyle farkı 6'ya indiren Fethiye ekibine, Göksenin Köksal ve Jefferson'un turnikeleriyle yanıt vererek 04:52'de 51-41'lik üstünlük yakalayan Aslan, son bölüme 56-50 önde girdi. Son bölümde Johnson Jr ve Malik Abu'nun sayılarıyla Fethiye ilk defa öne geçti: 67-68. Ancak Trice'in bulduğu sayılarlar Galatasaray parkeden galip ayrıldı: 71-68.

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