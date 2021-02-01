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Haberler Spor Aydın BŞB kendine geldi

kendine geldi

Üst üste üç maçını kaybeden ’ın Sultanları ’yi deplasmanda yenerek kötü gidişe son verdi.

Aydın BŞB kendine geldi

1.2.2021

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi. Aydın'ın Sultanları, Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Nilüfer Belediyespor yenilgilerinin ardından dış sahada Ankara ekibini set vermeden yenerek kötü gidişine son verdi. Aldığı net galibiyetle iddiasını ortaya koydu. Maça Aydın Büyükşehir Belediyespor hızlı başladı. İlk kesi 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Aydın ekibi bu bölümü 25-18 önde tamamladı ve skoru 2-0 yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor son seti 25-13 aldı ve 73 dakika süren maçı 3-0 kazanmayı bildi.

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