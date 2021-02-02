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Haberler Spor Eczacıbaşı’nın rakibi Stuttgart

Eczacıbaşı’nın rakibi Stuttgart

Eczacıbaşı’nın rakibi Stuttgart

2.2.2021

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak. Müsabaka, grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'nda 17.00'de başlayacak. Eczacıbaşı, D Grubu'nda Allianz MTV Stuttgart'ın yanı sıra Rusya'nın Dinamo Moskova ve Lokomotiv Kaliningrad Region takımlarıyla mücadele ediyor. Turuncu-beyazlı ekip İstanbul'da yapılan grubun ilk tur müsabakalarında aldığı 3 galibiyetle 1. sırada yer alıyor. Eczacıbaşı VitrA, ilk etapta rakibini 3-2 mağlup etmişti.

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