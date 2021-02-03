Bal-Kes rüzgarı

TFF 1. Lig'de kümede kalmayı hedefleyen Aydeniz Et Balıkesirspor, ara transferin son gününde hareketli saatler yaşadı. Bal-Kes, Süper Lig temsilcisi Hes Kablo Kayserispor'dan eski oyuncusu stoper Oğuzhan Çapar, Beypiliç Boluspor'dan sol kanat oyuncusu Nemanja Mihajlovic ve Ankara Keçiörengücü'nden santrafor Arb Manaj'ı kiraladı. Oğuzhan Çapar ligin ilk yarısında Hes Kablo Kayserispor formasını ligde 3, Türkiye Kupası'nda 2 kez giydi. Uzun yıllar Aydeniz Et Balıkesirspor formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Hes Kablo Kayserispor'a imza atmıştı. 2014'te Balıkesirspor'da profesyonel olan Oğuzhan, kariyerinde 131 maçta 18 gol kaydetti.

KOSOVALI GOLCÜ İMZALADI

Aydeniz Et Balıkesirspor'la sözleşme imzalayan 26 yaşındaki Sırbistanlı Nemanja Mihajlovic, ligin ilk yarısında Beypiliç Boluspor formasını ligde 15, Türkiye Kupası'nda 3 kez giydi, 1 gol kaydetti. Ara transferin son saatlerinde kadroya katkatılan diğer yıldız isim Arb Manaj ise, ilk yarıda Keçiören formasını 1. Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 1 kez giydi, 6 gol atmayı başardı. Balıkesir, ara transferde böylece kadrosuna 15 takviye yaptı.

■ SERVET SARUN