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Aliağa Petkim nihayet

Aliağa Petkim nihayet

4.2.2021

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Tekfen'i 78-70 yendi. Ligde 4 maç sonra kazanan Aliağa Petkimspor, 19. karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10. yenilgisini yaşadı. Karşılaşmaya iyi başlayan Aliağa Petkimspor, Ege Arar ve Ray'in sayılarıyla periyodu 19-18 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Dorukhan ve Vasiliauskas'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, devreyi 45-33 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta Wimbush'la üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, çeyreği 57-50 üstün tamamladı. Son periyotta hata yapmayan İzmir temsilcisi parkeden 78-70 galip ayrıldı.

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