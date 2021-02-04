Aliağa Petkim nihayet

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Tekfen'i 78-70 yendi. Ligde 4 maç sonra kazanan Aliağa Petkimspor, 19. karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10. yenilgisini yaşadı. Karşılaşmaya iyi başlayan Aliağa Petkimspor, Ege Arar ve Ray'in sayılarıyla periyodu 19-18 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Dorukhan ve Vasiliauskas'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, devreyi 45-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Wimbush'la üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, çeyreği 57-50 üstün tamamladı. Son periyotta hata yapmayan İzmir temsilcisi parkeden 78-70 galip ayrıldı.