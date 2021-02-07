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Haberler Spor Milas Belediyespor Düzce’yi agırlayacak

Milas Belediyespor Düzce’yi agırlayacak

Milas Belediyespor Düzce’yi agırlayacak

7.2.2021

TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nun lideri Milas Belediyespor, evinde Global Connect Travel Düzce'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele Milas Belediye Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te oynanacak. Milas'ın Efeleri, 13 maçta 12 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunan 4. sıradaki Jeopark Kula Belediyespor, Halkbank karşısında seri peşinde. Ankara Beştepe Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Bigadiç Belediyespor, saat 13.00'te Ziraat Bankkart önünde terleyecek.

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