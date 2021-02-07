TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nun lideri Milas Belediyespor, evinde Global Connect Travel Düzce'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele Milas Belediye Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te oynanacak. Milas'ın Efeleri, 13 maçta 12 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunan 4. sıradaki Jeopark Kula Belediyespor, Halkbank karşısında seri peşinde. Ankara Beştepe Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Bigadiç Belediyespor, saat 13.00'te Ziraat Bankkart önünde terleyecek.
Milas Belediyespor Düzce’yi agırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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