Balıkesirspor nefes aldı

TFF 1. Lig'de Ege derbisinde sahasında Akhisarspor'u Taşkın Çalış'ın attığı üç frikik golüyle 3-0 mağlup eden Aydeniz Et Balıkesirspor'da yüzler gülüyor. Bal-Kes'te takımın başında ilk çıktığı maçta üç puanı kazanan Yusuf Şimşek de büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-lacivertliler bu galibiyetle 10 haftalık 3 puan hasretine son verdi. Ara transfer dönemimin bitimine günler kala transfer tahtasını açarak kadrosuna önemli takviyeler yapan ve ateş hattından uzaklaşmak adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan kırmızı- beyazlılar son galibiyetini 6 Kasım 2020 tarihinde deplasmanda Altay'ı 3-1 yenerek almıştı. Bal-Kes, Altay galibiyeti sonrasında oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Kırmızı- beyazlı ekibin teknik patronu Yusuf Şimşek, "Çok şükür ki iyi başladık. Bundan sonraki maçlarda müthiş bir futbol oynayamayabiliriz ancak kazanmayı isteyen, arzulayan ve savaşan bir takım göreceksiniz. Bu galibiyetin bizi ayağa kaldırmak için bir adım olmasını umuyorum" dedi.

SERVET SARUN