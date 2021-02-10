Bir hırsız eksikti

Sportif olarak beklentilerin uzağında kalan Denizlispor'da son günlerde saha dışında yaşanan olaylarda sıkıntıları arttırdı. Horoz da üst üste gelen istifalar, yönetimi düşürme boyutuna geldi. Denizli'de Taner Atilla, Yavuz Cinkaya, Nevzat Yakı, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ'un ayrılmasından sonra Levent Çaputçu, Can Cesur, Ozan Katrancı ve Kaan Şanlıkan'ın da istifa ettiği iddia edildi. 15 kişilik yönetimde toplam 9 yöneticinin ayrıldığı konuşuluyor. Başkan Ali Çetin'in istifaları ceplerinde olan dört kişiye ikna etmek için çaba sarf ettiği öğrenildi. Yönetim içinde bu sorunlar yaşanırken bir kötü haber de altyapının kullandığı Doğan Seyfi Atlı Stadı'ndan geldi. Adliye Parkı içinde bulunan stada duvardan atlayarak giren hırsızlar, kamera sisteminin devrede olmadığı tesisleri talan etti. Binanın kapısını zorlanarak açıldığı tespit edildi. Soyunma odalarını hedef alan hırsızlar, antrenörlerin kramponlarını, koşu saatlerini hatta çay ile şekerleri aldığı belirlendi. Polisin tesislerde yaptığı incelemede, 3 ayrı parmak izi tespit edildi.



ÇAY DEMLEYİP KEYİF YAPMIŞLAR

DENİZLİ Belediyespor'un kapatılmasının ardından Doğan Seyfi Altı Stadı'nı Denizlispor'un altyapısının kullanımına tahsis edildi. Yeşil-siyahlı kulübün altyapı tesislerine giren hırsızların, çalma esnasında tesisin kafeteryasında mola verip çay demlediği orta çıktı. Üç kişi olduğu tahmin edilen tesis hırsızlarının, çaylarını yudumladıktan sonra kamere sistemlerinin çalışmadığı tesiste istediği odaları girip özel idman saatleri olmak üzere, antrenör ve oyuncuların futbol ayakkabılarını alarak sırra kadem bastı.



ÇİM ZEMİNE ZARAR VERDİLER

DOĞAN Seyfi Atlı Stadı'nda 1.5 ay içersinde üçüncü kez hırsızlık vakası yaşandı. İlk iki olayda hırsızlar, teknik direktör odalarına giremediği için tesis içerisinde bulunan antrenman malzemelerini çalmıştı. Son gerçekleşen olayda maddi olarak daha fazla yara veren hırsızların, çim zemine de zarar vermesi pes dedirtti. Hırsızların çapa ile futbol sahasının bir çok yerine delik açtığı bildirildi. Parmak izleri bulunan zanlıların yakalanması için emniyetin geniş kapsamlı operasyon başlattığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP