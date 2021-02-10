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Haberler Spor Muğlaspor evinde kazanmak zorunda

evinde kazanmak zorunda

Muğlaspor evinde kazanmak zorunda

10.2.2021

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta 18 maçta tek galibiyetle son sıraya demir atan Muğlaspor, bugün düşme hattındaki en yakın rakibi Sultanbeyli Belediyespor'u kritik 90 dakikada konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta 11 maçtır kazanamayan Muğlaspor, 9 puanla kümede kalma yarışında şimdiden umutları azalttı. Yeşil-beyazlı ekibin, 4 takımın mendil sallayacağı ligde kurtuluş hattıyla arasında 12 puan fark bulunuyor. Sultanbeyli de 14 puanla Muğla'nın tek basamak üzerinde yer alıyor. Grupta diğer Ege temsilcisi Bergama Belediyespor ise haftayı bay takım olarak geçecek.

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